مصرف حكومي يوضح شروط خدمة الحسابات الجارية ومميزاتها

2022/02/23 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أوضح مصرف النهرين الاسلامي أحد المصارف التابعة لوزارة المالية، اليوم الاربعاء، شروط خدمة الحسابات الجارية ومميزاتها.وقالت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مصرف النهرين الاسلامي يدعو المواطنين لزيارة فروعه في كافة المحافظات للاستفادة من خدمة الحسابات الجارية".وأضاف المصرف بحسب البيان، أن "العملية تتم عبر التعليمات التي تشمل ملء استمارة طلب فتح حساب لدى الفروع التابعة له واستمارة اعرف زبونك (KYC)"، موضحا أن "الحسابات الجارية عرفت بأنها عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك".وتابع أن "التعليمات شملت ايضاَ موافقة الادارة العامة على الزبون السياسي او من هم من اصحاب المناصب العليا، والعمل على ملء تعهد بابلاغ المصرف بأي تغييرات قد تطرأ على المعلومات المقدمة حال حدوثها وبخلافه يتحمل الزبون المسؤولية القانونية". وبين أنه بالنسبة "للشركات والنقابات واللجان فيتطلب تقديم مستمسكات رسمية لتسجيل الشركة من الجهة الحكومية المختصة وعقد تأسيس والنظام الداخلي ومحضر مجلس الادارة وتخويل المدير المفوض او اي شخص اخر مصدق من الدائرة الحكومية ذات الاختصاص والمستمسكات الاخرى المطلوبة باستمارة اعرف زبونك (KYC) وحسب نوع الشكل الاعتباري للزبون ويمكن فتح حساب مشترك (باسم اكثر من شخص)، مع امكانية تحويل الرواتب المحولة من الجهات المعنية بناءً على رغبة الزبون لحسابه الجاري".وأكد على "إمكانية فتح الحساب الجاري للدوائر الحكومية (ذات التمويل الذاتي او المركزي)، مع امكانية فتح حساب جار للقاصر بولاية الولي الطبيعي او الوصي ويجوز فتح حساب للشخص الأمي او الأعمى اذا كان معرفاً لدى المصرف ويكون التوقيع ببصمة الأبهام مع شهادة شاهدين معروفين لدى المصرف"، مبينا أن "الحد الادنى للايداع عند فتح الحساب الجاري للأفراد (100,000) دينار، وأن الحد الادنى لفتح الحساب الجاري لشخصيات اعتبارية (5,000,000) دينار، وتكون الرسوم والعمولات حسب جدول اسعار العمليات المصرفية".

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