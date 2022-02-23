أوكرانيا تعلن تعزيز دفاعاتها.. وتتجه لإعلان حالة الطوارئ

2022/02/23 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، الأربعاء، إن ما أقدمت عليه روسيا هو ضربة قاصمة لجهود السلام في شرق أوكرانيا.

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