الحرس الثوري الإيراني: قوة المسيرات الإيرانية أصبحت معضلة كبيرة للأعداء

2022/02/23 | 19:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد قائد الوحدات الفضائية في القوة الجوية-الفضائية للحرس الثوري الإيراني، علي جعفر آبادي، بأن “قوة المسيرات الإيرانية أصبحت معضلة كبيرة للأعداء”.وقال في تصريحات اليوم الأربعاء: “عندما ننظر اليوم إلى آراء القادة العسكريين ومراكز الفكر الأجنبية، لم يعد الحديث عن قدرة إيران الصاروخية فقط، بل يصرحون أن قوة الطائرات بدون طيار الإيرانية تشكل أيضا […]

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