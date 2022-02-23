محمد رمضان يثير جدلا بعد تفاخره بمعجون أسنانه

2022/02/23 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، يستعرض فيه تنظيف أسنانه، بمعجون قال إنه من الذهب "عيار 24".

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