يوم غد.. خمس مباريات في انطلاق الجولة (23) لدوري الكرة الممتاز

2022/02/23 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنطلق، غداً الخميس، منافساتُ الجولة (23) لمسابقة دوري كرةِ القدم الممتاز للموسم الحالي، بإجراء خمس مبارياتٍ في ملاعب العاصمة والمحافظات.ويقصُ فريقا النفط والميناء شريط مباريات الجولة في اللقاء الذي يقامُ في ملعبِ النفط في العاصمة بغداد في تمام الساعة (1:30) ظهراً.ويحتلُ فريق النفط المركز السابع في قائمةِ ترتيب الفرق برصيد (33) نقطة، […]

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خمس مباريات في انطلاق الجولة (23) لدوري الكرة الممتاز أولاً على الايام نيوز.

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