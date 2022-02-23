بدء مراسيم استبدال رايتي قبتي الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)

2022/02/23 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بدأت، اليوم الأربعاء، مراسيم استبدال رايتي قبتي الإمامين الكاظمين (عليهما السلام).

حيث يشهد الصحن الكاظمي الشريف الان المراسم السنوية المهيبة لاستبدال رايتي القبتين الشامختين للإمامين الجوادين”عليهما السلام” برايتي الحزن السوداء لحلول الذكرى الأليمة لاستشهاد سابع الأئمة الإمام موسى بن جعفر الكاظم”عليه السلام”في الخامس والعشرين من شهر رجب الأصب.

وتجري هذه المراسم وسط أجواء إيمانية يسودها الحزن والأسى خيمت سماء هذه البقعة الطاهرة.

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