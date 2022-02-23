نادي الحشد الشعبي يغير شعاره احتفالاً بمرور عامين على تأسيسه

2022/02/23 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن نادي الحشد الشعبي الرياضي، تغيير شعاره بسبب مرور عامين على تأسيسه.وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي الحشد الشعبي، قررت تغيير شعار النادي بمناسبة مرور عامين على تأسيسه، حيث جاء التغيير لمواكبة التطور الحاصل بالنادي”.وتابع أن “النادي يسعى مواصلة جهوده المضنية وتتويجها من خلال حصد […]

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