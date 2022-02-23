واشنطن: خمسة ملايين شخص قد يهجّرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

2022/02/23 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تحذّر من أنّ خمسة ملايين شخص قد يهجّرون من ديارهم إذا غزت روسيا أوكرانيا

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