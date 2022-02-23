2022/02/23 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية اكبر حقل ألغام في العراق من ناحية الكثافة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية اكبر حقل ألغام في العراق!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية اكبر حقل ألغام في العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).