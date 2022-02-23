شرطة واسط تقبض على متهم بعد 5 دقائق من الجريمة

2022/02/23 | 20:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، اعتقال متهم خلال خمسة دقائق من ارتكابه جريمة قتل ثلاثة أشخاص في مدينة الكوت.وذكرت الوزارة، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بجهود ومهنية عالية وخلال وقت قياسي وبعد خمسة دقائق من تلقي أخبار عن حادث قتل (3) أشخاص، مديرية شرطة واسط والأجهزة الاستخبارية المتواجدة في …

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