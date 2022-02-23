واتساب’ يطلق ميزة جديدة تخص المكالمات الصوتية

2022/02/23 | 20:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات بدأ تطبيق واتساب، باختبار واجهة جديدة للمكالمات الصوتية، تضم أشكالاً موجية صوتية في الوقت الفعلي أثناء إجراء مكالمة جماعية، الغرض منها إعلام المستخدم بجميع الذين يتحدثون.يأتي هذا بعدما أعلن واتساب مؤخراً عن طرح تحديث آخر لمستخدمي “آيفون” و”آيباد”، يسمح لهم بتشغيل الرسائل الصوتية في الخلفية، أي أنهم سيتمكنون من تشغيل الملفات …

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