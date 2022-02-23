7 قرارات تصدر عن المنافذ بينها ما يخص تفويج المعتمرين

2022/02/23 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلزام شركة التأمين الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة .

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