2022/02/23 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، من ضبط اسلحة غير مرخصة خلال عمليات تفتيش في بغداد.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والتي تضمن حفظ وسلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق ، نفّذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من […]

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