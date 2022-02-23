بينهم شويغو وزاخاروفا.. قائمة العقوبات الأوروبية المتوقعة ضد روسيا

2022/02/23 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دبلوماسيون غربيون إن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووكالة أبحاث الإنترنت في روسيا، كجزء من حزمة أولية من العقوبات المنسقة ضد موسكو إذا ما صعدت عسكريا في أوكرانيا.

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