2022/02/23 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، ارتفاع درجات الحرارة وفرص لهطول الامطار خلال اليومين المقبلين، فيما تعود بالانخفاض بداية السبت.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، ان “الطقس يوم الخميس غائم بشكل جزئي الى غائم في عموم المدن بسبب تأثير منخفض جوي قادم من جنوب اوروبا، وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة تتكاثر […]

ظهرت المقالة تحديثات الطقس..



ارتفاع بدرجات الحرارة وفرص لهطول الامطار خلال اليومين المقبلين أولاً على ايرث نيوز.

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