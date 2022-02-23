بضربة جوية.. مقتل 5 ارهابيين بقضاء الدبس في كركوك

2022/02/23 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء، يحيى رسول، اليوم الاربعاء، بمقتل 5 ارهابيين من عناصر داعش في محافظة كركوك.وذكر رسول في بيان، تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المُسلحة الأُستاذ مُصطفى الكاظمي، شرعت قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية […]

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مقتل 5 ارهابيين بقضاء الدبس في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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