2022/02/23 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأسماء..الإطاحة بخمسة قيادات بداعش خلال الضربة الجوية بكركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. الإطاحة بخمسة قيادات بداعش خلال الضربة الجوية بكركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. الإطاحة بخمسة قيادات بداعش خلال الضربة الجوية بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).