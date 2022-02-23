2022/02/23 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ماكلارين عن سيارتها الجديدة، المخصصة لموسم 2022 للفورمولا 1، كما كشفت النقاب عن سيارتها المشاركة في إندي كار، وإكستريم E.

وبدءًا من ماكلارين، والتي سيقودها دانييل ريكاردو، ولاندو نوريس، فلا تزال السيارة تكتسي باللون البرتقالي، لكن اللون الأزرق أصبح أفتح كثيرًا بالاضافة الى اللون الاسود، لكن تصميم هيئة السيارة فقد تغير بالكامل، حيث حلت العديد من الخطوط محل تصميم المربعات الملونة في السنوات الماضية.

وتتمتع السيارة أيضًا بما قد يكون النهج الأكثر تفرداً للوائح 2022 حتى الآن، والميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي الشكل العام للسيارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكلارين تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2022) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكلارين تكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).