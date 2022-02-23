2022/02/23 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ،اليوم الأربعاء، أنّ قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء الخميس في بروكسل للبحث في الأزمة الروسية-الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال ميشال في بيان إنّ “الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما أنّها تنتهك النظام الأمني الأوروبي.

واضاف ، من المهمّ أن نبقى موحّدين ومصمّمين وأن نحدّد معًا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية”.

وستُعقد القمة حضوريًا الخميس اعتبارًا من الساعة 20,00 (19,00 ت غ).

المصدر:AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة أوروبية طارئة الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قمة أوروبية طارئة الخميس لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).