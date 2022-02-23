يوفنتوس يكشف حجم إصابة نجميه

2022/02/23 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي يوفنتوس الإيطالي موقف نجميه، البرازيلي أليكس ساندرو والأمريكي ويستون ماكيني، بعد إصابتهما خلال مواجهة فياريال الإسباني في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.وخرج ساندرو بين شوطي المباراة، فيما خرج ماكيني في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.وقال يوفنتوس في بيان: “خضع أليكس ساندرو اليوم لأشعة في مركز يوفنتوس […]

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