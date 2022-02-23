الموسوي: مستعدون لاحتضان مباراة الإمارات

2022/02/23 | 20:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقامَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مقرّ الاتحاد، بحضور عضو الاتحاد، الناطق الرسمي، أحمد الموسوي، وتناول جملةً من القضايا الرئيسية، منها آلية إقامة دوري الشباب للموسم الحالي الذي انطلقَ يوم أمس بمشاركةِ معظم فرق أندية الدوري الممتاز باستثناءِ شباب الكرخ الذين تعذر وصولهم الى إقليم كردستان.وأوضحَ الموسوي: ان […]

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