المعموري: قوى الاطار متفقة على عدم اعطاء” الكاظمي” ولاية ثانية

2022/02/23 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاربعاء، بان قوى الاطار متنفقة على عدم اعطاء الكاظمي ولاية ثانية.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الكاظمي لم يقدم شي واخفق في ادارة ملفات هامة عدة خلال تراسه الحكومة الحالية خاصة في الملف الاقتصادي والامني وبقية الملفات الاخرى”.واضاف، ان “قوى الاطار التنسيقي واضحة في […]

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