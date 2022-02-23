2022/02/23 | 20:50 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رغم مرور أكثر من 6 سنوات على تحرير قضاء
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سنجار بمحافظة نينوى، شمال العراق، ذات
الأغلبية الإيزيدية من قبضة تنظيم
«داعش» الذي احتله في أغسطس (آب) 2014،
وقتل وأسر مئات المواطنين والمواطنات
الإيزيديات، فإن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح 6 مقابر جماعية للإيزيديين في قضاء سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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