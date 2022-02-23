فتح 6 مقابر جماعية للإيزيديين في قضاء سنجار

2022/02/23 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مرور أكثر من 6 سنوات على تحرير قضاء

سنجار بمحافظة نينوى، شمال العراق، ذات

الأغلبية الإيزيدية من قبضة تنظيم

«داعش» الذي احتله في أغسطس (آب) 2014،

وقتل وأسر مئات المواطنين والمواطنات

الإيزيديات، فإن

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