نادي الزوراء يستعيد كأساً مسروقاً إلى خزانته

2022/02/23 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد فريق الزوراء الأول لكرة القدم،

إحدى الكؤوس المهمة التي حصل عليها في

عام 1999 والتي سرقت من خزانته في عام 2003.

وعثر مشجع فريق الزوراء رعد عودة على

كأس بطولة المثابرة التي حصل عليها فريق

ال

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