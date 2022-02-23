العراق يبحث مع الصين انعكاسات خروجه من الفصل السابع

2022/02/23 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، مع المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون مخرجات قرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون، في …

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