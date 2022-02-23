العراق يؤكد استعداده لاحتضان مباراة الإمارات باستخدام منظومة الفار

2022/02/23 | 20:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، استعداده على استضافة مباراة المنتخب الوطني والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم.وقال الناطق الرسمي للاتحاد أحمد الموسوي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد يسعى جاهداً الى استقطابِ اللاعبين المُحترفين وزجهم مع المنتخب الأولمبي بعد إعلان قرعةِ كأس آسيا للمُنتخبات الأولمبية التي ستضيفها أوزبكستان في حزيران […]

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