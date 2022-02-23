“هيومن رايتس ووتش”: كبار السن معرضون لخطر متزايد أثناء النزاعات

2022/02/23 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير إن المسنين غالبا ما يكونون معرضون أكثر من غيرهم لانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة.وشددت المنظمة في تقرير بعنوان “لا أحد بمنأى: الانتهاكات ضد المُسنّين أثناء النزاعات المسلحة”، على أنه “ينبغي لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة أن تنهي الانتهاكات المرتكبة ضد المسنين وأن تيسر تقديم المساعدة الإنسانية لكبار […]

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