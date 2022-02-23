شبعاد ………… - منصور الريكان

2022/02/23 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان (1) استيقظي فاللص قرب بابنا يحاور الأبواب والأصفادْ لا تدَعي تمردي ينام في طيبتك (شبعادْ) يا ملكةْ …..



يا صرخة هائجة تعج بالأمجادْ فأنت بي أسطورة تصطادْ بصيص ضوئي الملتحفْ شعاعك الوقادْ أساورك تلمح في الرقادْوفي منافذ القصر وفي حضارة البلادْفحاولي أن تلثميْتنفسيْ وأصعدي سلالمي الممزقهْوراوغي عيونه المحدقهْفأنه يدخل من أهدابنا يلثم شكل حزن ......





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