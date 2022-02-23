الآليات التي يضعها المجتمع من أجل تنظيم شؤونه - 2 - المجال الاقتصادي - حسين محمود التلاوي

2022/02/23 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_محمود_التلاوي ب.



المجال الاقتصادى: تتعدد الوسائل التي يمكن لكل مجتمع أن يتبعها من أجل إقامة حياة اقتصادية ويأتى هذا التنوع جراء تعدد الأهداف الممكنة أمام كل مجتمع والتى يضعها كى تتحقق وإن كانت كل هذه الأهداف تنقسم إلى أقسام ثلاثة وهى ما يهدف إلى تحقيق مصلحة المجتمع باستخدام الفرد في ذلك أو ما يهدف لتحقيق صالح الفرد وفى هذه الحالة لا يوجد أي تدخل في العملية الاقتصادية من جانب المجتمع إلى جانب أنه لا يحقق أية منف ......





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