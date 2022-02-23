حول صندوق النقد الدولي ... خاطرة حول التبعية و الإنخراط الطوعي في سياسات صندوق النقد الدولي الكارثية...! - عمران مختار حاضري

2022/02/23 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري حول صندوق النقد الدولي...!* خاطرة مختصرة حول التبعية و الإنخراط الطوعي في سياسات صندوق النقد الدولي الكارثية...!* كما هو معلوم أن صندوق النقد الدولي اصبح آلية للاستعمار الجديد خاصةً في ظل الرأسمالية العالمية التي بلغت مرحلتها الاحتكارية ، حيث يستمر و باقي المؤسسات المالية العالمية النهابة، في بلورة و فرض سياسات معادية للشعوب و منتهكة لسيادتها و ناهبة لثرواتها، ليس من موقع ارتباطه ......





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