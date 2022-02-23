توب 5: تحذير أمريكي جديد من هجوم روسي وشيك.. ورد علاء مبارك على

2022/02/23 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إصدار الولايات المتحدة تحذيرًا جديدًا للحكومة الأوكرانية من أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى غزو روسي واسع النطاق وشيك، إلى شغل الفنان المصري عمرو دياب متابعيه، الأربعاء، بلغز اختفاء معظم أغانيه من قناته الرسمية على يوتيوب، إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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