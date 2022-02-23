طقس العراق.. ارتفاع الحرارة نهارا وامطار ليلا ليومي الخميس والجمعة

2022/02/23 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد توقع خبير الانواء الجوية صادق العطية، اليوم الاربعاء، ارتفاع بدرجات ليومي الخميس والجمعة بعموم البلاد، مع فرص لتساقط الامطار ليلا في غرب وجنوب البلاد.

وقال العطية في تدوينه له بمواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم)، ان " هناك حالة جوية تبدأ الخميس وتستمر الجمعة لغاية صباح السبت تتمثل بارتفاع درجات الحرارة وتعود لتنخفض من جديد يوم السبت مع نشاط بالرياح السطحية المثيرة للغبار ".

واضاف ان "الطقس يوم الخميس غائم بشكل جزئي الى غائم في عموم المدن بسبب تأثير منخفض جوي قادم من جنوب اوروبا وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة تتكاثر أحيانا"، مشيرا الى ان "هناك فرص متهيئة لهطول زخات من الامطار الرعدية خلال ساعات المساء بادية الجنوب وغرب الانبار وتندفع ليلا لتشمل ذي قار والبصرة والسماوة ثم ميسان وواسط ومناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط يصعب تحديدها ومن ثم تشمل العاصمة بغداد في وقت متأخر من الليل او فجر الجمعة وكذلك مدن صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك ودهوك والسليمانية واربيل ".

ولفت الى ان "الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها مابين 20-30 كم بالساعة نشطة على فترات لتصل سرعتها الى مابين 50-60 كم بالساعة وهذا النشاط لايشمل مدينتي البصرة وميسان ومدن اقليم كردستان ".واشار العطية الى انه "سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتكون اعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية".

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