شرطة كركوك تشرع بتنفيذ خطتها الخاصة بزيارة الإمام الكاظم

2022/02/23 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي

أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الأربعاء، شروعها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فيما أوضحت مضامينها.

وقال قائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة شرطة كركوك شرعت بخطتها الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام، وتشمل حماية الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد من خلال نشر مفارز الشرطة وتسهيل انسيابية دخول وخروج الزوار من المحافظة مع مرافقتهم من خلال قوة خاصة لغاية الحدود الإدارية المحافظة".

وتابع أن "الخطة تشمل توفير الحماية للحسينيات والمواكب التي تنتشر في شوارع كركوك سواء في مركز المحافظة أو في الأقضية والنواحي"، مبيناً أن "قيادة الشرطة عممت توجيهاتها لجميع الأخوة المؤمنين لتفويت الفرصة على الأعداء".

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