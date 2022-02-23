2022/02/23 | 21:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات الاستطلاع الخاصة بقواتنا الجوية والتحالُف الدولي رصدت حركة المجاميع الإرهابيـة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء رسول يعلن قتل 5 من داعش بينهم قياديان بضربة جوية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء رسول يعلن قتل 5 من داعش بينهم قياديان بضربة جوية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).