المشتبه باحتجازه رهينة في أمستردام طلب 200 مليون يورو من العملات الرقمية

2022/02/23 | 21:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت سلطات هولندا أن المشتبه باحتجازه رجلا رهينة في متجر “آبل ستور” في أمستردام هو شاب من سكان المدينة ويبلغ من العمر 27 عاما وطلب فدية قدرها 200 مليون يورو من العملات الرقمية.وذكرت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعدما احتجز رجلا رهينة تحت تهديد السلاح لساعات عدة مساء يوم أمس الثلاثاء وهدد بتفجير […]

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