تحذيرات من ارتفاع عدد حرائق الغابات بنسبة 50 بالمئة مع نهاية القرن

2022/02/23 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توقع تقرير صدر حديثا أن يؤدي تغير المناخ، وتغير استخدام الأراضي، إلى زيادة تواتر حرائق الغابات وشدتها، مع زيادة عالمية في الحرائق الشديدة بنسبة تصل إلى 50 % مع نهاية القرن.وورد في تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وGrid-Arendal وهو مركز اتصالات بيئية غير ربحي، بعنوان “الانتشار كالنار في الهشيم: التهديد المتزايد […]

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