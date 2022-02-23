الإطاحة بخمسة قيادات بداعش خلال الضربة الجوية بكركوك

2022/02/23 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الاربعاء، الاطاحة بخمسة قيادات من تنظيم داعش الارهابي بضربة جوية في محافظة كركوك.وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة مُصطفى الكاظمي، شرعت قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وبغطاء …

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