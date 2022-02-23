أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية “تمول” الحكومة جماعة “أنصار الله”

2022/02/23 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية “تمول” جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن.وقالت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء، إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وذكر البيان أن الشبكة تمول “حرب الحوثيين” الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في […]

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