وفد أممي يزور طوزخورماتو لمعاينة آثار قصف داعش بغاز الخردل (صور)

2022/02/23 | 21:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وفد من الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى ناحية تازة التابعة لمحافظة كركوك، وذك للوقوف على آثار القصف الذي تعرضت له المنطقة بـ "غاز الخردل" من قبل داعش في العام 2016.

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وذكر المكتب الإعلامي للنائب غريب التركماني، تلقى "ناس" نسخة منه (23 شباط 2022)، ان الاخير "استقبل وفد من من خبراء الأمم المتحدة الذي يزور ناحية تازه خورماتو في كركوك، لمعاينة آثار القصف بغاز الخردل، سنة 2016 من قبل تنظيم داعش على الناحية".

وقال التركماني ان "كل حي من احياء الناحية استهدف بصاروخ تقريباً في حينها، وكان هناك حالات وفاة للاطفال واصابات كثيرة بين الأهالي، وإن وصول فريق من خبراء الأمم المتحدة الى ناحية تازة خورماتو لمعاينة اثار قصف تنظيم داعشعلى الناحية بصواريخ تحمل غاز الخردل، يبين لنا مدى حجم الكارثة التي قد وقعت على الناحية".

وبحسب البيان فأن "زيارة الوفد الأممي، تأتي للاطلاع على آثار القصف والتحقق من التلوث بالغازات السامة والمواد الكيمياوية وتاثيرها على المدنيين العزل، لان تازة ومحيطها اصبحت ملوثة بالغازات السامة بعد تعرضها الى القصف بالصواريخ الكيمياوية سنة 2016".

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