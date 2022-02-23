تسريبات بنك كريدي سويس.. أكثر من مجرد فاتورة فساد - ممتاز يحيى

2022/02/23 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ممتاز_يحيى في ظل صمت مطبق من النظام في مصر، والجهات القضائية ووسائل الإعلام، التي لا تنطق إلا بلسان هذا النظام، كشف تحقيق استقصائي أعده مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود (OCCRP) عن 18 ألف حساب بنكي لدى بنك كريدي سويس بينهم أكثر من 2000 حساب مصري، لتتصدر مصر مع فنزويلا قائمة الدول التي تمتلك حسابات مشبوهة.يتصدر تلك الحسابات جمال وعلاء مبارك حيث كشف التحقيق أنهما امتلكا 6 حسابات، أحد ......





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