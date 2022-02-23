السويد تختطف أم تحمي الطفولة - فرزند عمر

2022/02/23 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرزند_عمر في الآونة الأخيرة طفت على السطح مشكلة ما تم التعارف عليه بمعضلة خطف الأطفال في السويد، سنحاول قدر الإمكان من خلال استعراض بعض الاحصائيات للتبين من هل هذه المشكلة هي خطف كما يقول به المتضررين أم هو حماية للطفولة من المخاطر المحدقة بها، كما تقول السلطات السويدية.



كي نفهم هذا الموضوع يجب بداية فهم بعض المصطلحات، سأحاول تبسيطها قدر الإمكان ليستطيع الكل فهم ما سأقوم بشرحه لاحقاً، أعلم مسبقاً أن كل ......





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