شاهد بالفيديو.. اوكرانيا تحرك الجيش ضد غزو روسيا | رأس السطر

2022/02/23 | 21:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KDcuYv_LM0o

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