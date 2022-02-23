خبراء يحذرون من ارتفاع عدد حرائق الغابات بنسبة 50% مع نهاية القرن

2022/02/23 | 21:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع تقرير صدر حديثا أن يؤدي تغير المناخ، وتغير استخدام الأراضي، إلى زيادة تواتر حرائق الغابات وشدتها، مع زيادة عالمية في الحرائق الشديدة بنسبة تصل إلى 50 % مع نهاية القرن.وورد في تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وGrid-Arendal وهو مركز اتصالات بيئية غير ربحي، بعنوان “الانتشار كالنار في الهشيم: التهديد المتزايد بحرائق غير عادية للمناظر […]

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