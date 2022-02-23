2022/02/23 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم الاربعاء، عن انطلاق ستراتيجية امنية جديدة لحماية نصف مليون نسمة في ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "القيادات الامنية العليا في ديالى وضعت ستراتيجية جديدة لحماية بعقوبة اكبر مدن المحافظة والتي تضم نحو 500 الف نسمة من خلال منع اي موطى قدم او نشاط لخلايا داعش في الاحزمة الخضراء في محيطها وخاصة المناطق التي كانت في السابق معاقل مهمة للقاعدة".

واضافت المصادر، انه "في الايام الاخيرة كان هناك نشاط ملحوظ لعمليات مباغتة في عدة مناطق خاصة الحديد(9كم شمال غرب بعقوبة) والتي اثمرت عن ضبط كدس للاعتدة والمتفجرات تحت الارض كان بمثابة خزين لخلية نائمة بالاضافة الى تشديد الاجراءات في قاطعي العبارة وبهرز ومناطق اخرى".

واشار الى ان "ستراتيجية المحيط الامني تأتي لقطع الطريق امام داعش في نقل انشطة خلايا النائمة الى مناطق قريبة من بعقوبة او بقية المدن الاخرى".

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