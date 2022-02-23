الاتحاد الاسيوي يمنح مهمة مباريات اسيوية لحكم عراقي

2022/02/23 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

منح الاتحاد الآسيوي لكرة السلة للحكم الدولي العراقي العالمي "أحمد علي الشويلي" لقيادة مباريات السعودية وإندونيسيا والسعودية ولبنان لحساب تصفيات كاس العالم 2023.

وأشار الشويلي، لـ( بغداد اليوم)، إلى أنه تلقى "دعوة من الاتحاد الاسيوي لكرة السلة بتعيينه حكما لمباراتين ضمن نوافذ تصفيات كاس العالم التي تجري حاليا".

وأضاف الشويلي، أن "هذه النافذة هي الثاني من تصفيات كاس العالم و كان قد ادار مباريات ضمن النافذة الاولى التي ما بين الاردن و السعودية و سوريا وكزاخستان".

وختم الشويلي حديثه قائلا : ان "التصفيات الاسيوية و كاس العالم دائما يركز بها الاتحاد على حكام النخبة لقيادتها".

يذكر ان احمد علي الشويلي كان قد تواجد في نهائيات كاس العالم للشابات عام ٢٠١٨ و نهائيات كاس ألعالم للشباب ٢٠١٩ و نهائيات كاس العالم للرجال في الصين ٢٠١٩.

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