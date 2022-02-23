2022/02/23 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تظل أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، وتشكل ما نسبته 16% من إجمالي الوفيات.وتقول جمعية القلب الأمريكية (AHA)، إن النظام الغذائي ليس العامل الوحيد في مكافحة أمراض القلب.وتشير إلى أن على الناس العيش وفق قاعدة “Life’s Simple 7″، والتي تتخذ سبعة مناهج في السعي لتحقيق صحة قلب أفضل.تتضمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أفضل 8 أطعمة لصحة قلبك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أفضل 8 أطعمة لصحة قلبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).