بتقنية عالية.. جهاز متطور يدخل عالم الحواسب اللوحية

2022/02/23 | 21:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاميرا الأساسية فيه فستأتي بدقة 13 ميغابيكسل.

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