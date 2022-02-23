سؤال عن محمد فراج يبكي بسنت شوقي.. أوقف التصوير

2022/02/23 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حلقة محمد فراج وزوجته بسنت شوقي مع أنس بوخش في برنامج ABtalks على موقع يوتيوب.وتأثّرت الممثلة المصرية بسنت شوقي بسؤال وجهه إليها زوجها الممثل محمد فراج، إذ سألها في نهاية الحلقة: “إذا كانت هذه آخر مرة تريني فيها ماذا ستقولين لي؟”، لتدخل بسنت في […]

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