نجم إماراتي سابق يوجّه رسالة للفيفا بخصوص اللعب في العراق

2022/02/23 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد نجم منتخب الإمارات ونادي العين

السابق، حميد فاخر، الاتحاد الدولي

لكرة القدم بمنح العراق استحقاقه

الطبيعي، في اللعب على أرضه وبين

جمهوره، في التصفيات الآسيوية المؤهلة

إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2

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