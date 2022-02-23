الناس لو علموا محاسن كلامنا ... كيف يعلمون؟

2022/02/23 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الافكار تنشر بين الناس بالقوة او

بالمال او بالعقل وبالنسبة للعقل توجد

طريقتين شرعية وغير شرعية وباختصار غير

الشرعية هي التضليل الاعلامي ووجد الى

الان اكثر من ثلاثين اسلوبا في الت

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